Sobre las protestas en Gamonal

Artículo escrito por: Pegujalero



En un mundo capitalista en el que se prima el individualismo, ahora nos hacen creer que la masa joven proletaria salió a protestar por querer ir a beber a los bares o salir de fiesta mas allá de las 22. Efectivamente muchos de los presentes ayer iban con esta intención lo que tenemos que ver, y hacerles ver, es que el trasfondo de estas protestas individuales viene sometido por el marco económico en el que viven, en el que se prima su individualismo.

Si bien el salir de fiesta es el detonante, no es el condicionante, un condicionante que no vemos de primeras, pero su hartazgo viene dado por una serie de medidas, que bien no le hicieron actuar antes por la desconexión a las que se ve sometida por el capitalismo, y que cuando actúan espontáneamente cuando inconscientemente ven que el motivo de su alienación ahora no es permitido.



También podemos observar un cambio generacional en Gamonal. Históricamente este barrio ha sido un barrio combativo con un fuerte componente de clase en el que giraba su lucha entorno al colectivo. La nueva generación pierde ese componente de lucha colectivo debido a su alienación.

Este divorcio generacional también se observó en el barrio, cuando los vecinos rechazaron estas protestas. No porque no estén contra las posibles motivaciones de estas, si no porque parte de una organización individual y no colectiva a nivel de barrio y no se ven representada con ellas como si se pudieron ver con el bulevar, con la plaza de toros, con el parking o con el aumento del precio del autobús. Diferentes disturbios con diferentes generaciones en las que pese a ser reacciones espontaneas, si tuvieron este carácter colectivo de barrio y clase.



Otro caso a recalcar es que ninguna organización revolucionaria ha sido participe de estas revueltas, de hecho, ni se han enterado. Esto manifestó el divorcio entre masas y vanguardia que si bien ya sabíamos ahora hemos podido observar que las masas no necesitan de las organizaciones para organizarse entorno a unas protestas. No quiero decir con esto que no necesitamos una organización proletaria, de hecho, por esto mismo podemos ver lo descafeinadas que han sido estas protestas. Con esto quiero mostrar que las masas quieren cambiar su situación y quieren luchar. Si como revolucionarios no sabemos canalizar esta lucha dotándola de los componentes revolucionarios, estamos abocados al fracaso y esas masas serán arropadas por otros sectores, como bien hemos visto a VOX hacerlo.

Nos urge mas que nunca el aprender a analizar las situaciones concretas que se nos dan y agruparnos entorno a una organización castellana revolucionaria. Una organización que trabaje por eliminar este divorcio patente con las masas y las sepa guiar en una lucha revolucionaria, puesto que la conciencia revolucionaria es algo que se elabora fuera del movimiento espontáneo. Una lucha que no caiga en reformismos de luchar por lo “publico” o lo “popular”, y realmente luche por unos valores socialistas sin tapujos.



Debemos estar a la altura de las circunstancias. Todo movimiento social que no está dirigido por el proletariado revolucionario está dirigido por la burguesía, nos la pinten como nos la pinten.